Валентин Гафт впервые прочтет со сцены поэму «Сон Гафта»

МОСКВА, 21 марта. / ТАСС /. Народный артист РФ Валентин Гафт в среду впервые прочтет со сцены свою поэму «Сон Гафта», опубликованную в его новой книге «Мостовая». Авторский вечер пройдет в Культурном центре «Москвич», рассказал ТАСС помощник артиста, поэт Валерий Краснопольский

"Это его авторский вечер, он приурочен к выходу книги «Мостовая». Это его одна из самых главных книг, потому что мы знаем его как эпиграммиста, а он очень серьезный поэт", — сказал собеседник агентства. По его словам, в этой книге впервые опубликована поэма «Сон Гафта». По этой поэме Роман Виктюк поставил спектакль «Сон Гафта, пересказанный Виктюком» в театре «Современник», сейчас он снят с репертуара.

"Очень серьезная поэма, шоу-спектакль, который касается фигуры Сталина — сейчас вокруг этого очень много копий. Валентин Иосифович написал, по-моему, выдающуюся поэму в стихах. Ее можно только сравнить с «Мертвыми душами» Николая Гоголя ", — поделился помощник Гафта, добавив, что поэма будет прочитана со сцены впервые. Краснопольский также примет участие в спектакле и прочитает свои произведения.

По его словам, Гафт выступает достаточно редко, поскольку здоровье не позволяет чаще, поэтому этот вечер — «лишняя возможность его поклонникам собраться. „Мы взяли большущий зал „Москвич“ на 1000 мест. Думаю, что будет аншлаг, по крайней мере, билетов продано и распространено очень много“, — сказал собеседник агентства, уточнив, что в следующий раз Гафт выступит на Московском культурном форуме 24 марта в рамках программы „Литературный голос Москвы“.