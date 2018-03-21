Ещё
Валентин Гафт впервые прочтет со сцены поэму «Сон Гафта»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валентин Гафт впервые прочтет со сцены поэму «Сон Гафта» 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Народный артист РФ Валентин Гафт в среду впервые прочтет со сцены свою поэму «Сон Гафта», опубликованную в его новой книге «Мостовая». Авторский вечер пройдет в Культурном центре «Москвич», рассказал ТАСС помощник артиста, поэт Валерий Краснопольский.
"Это его авторский вечер, он приурочен к выходу книги «Мостовая». Это его одна из самых главных книг, потому что мы знаем его как эпиграммиста, а он очень серьезный поэт", — сказал собеседник агентства. По его словам, в этой книге впервые опубликована поэма «Сон Гафта». По этой поэме Роман Виктюк поставил спектакль «Сон Гафта, пересказанный Виктюком» в театре «Современник», сейчас он снят с репертуара.
"Очень серьезная поэма, шоу-спектакль, который касается фигуры Сталина — сейчас вокруг этого очень много копий. Валентин Иосифович написал, по-моему, выдающуюся поэму в стихах. Ее можно только сравнить с «Мертвыми душами» Николая Гоголя", — поделился помощник Гафта, добавив, что поэма будет прочитана со сцены впервые. Краснопольский также примет участие в спектакле и прочитает свои произведения.
По его словам, Гафт выступает достаточно редко, поскольку здоровье не позволяет чаще, поэтому этот вечер — «лишняя возможность его поклонникам собраться. „Мы взяли большущий зал „Москвич“ на 1000 мест. Думаю, что будет аншлаг, по крайней мере, билетов продано и распространено очень много“, — сказал собеседник агентства, уточнив, что в следующий раз Гафт выступит на Московском культурном форуме 24 марта в рамках программы „Литературный голос Москвы“.
ТАСС: последние новости
Режиссер, актер, писатель и рэпер обсудят поэзию нового поколения в Театре наций в Москве Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова Лауреатов "Золотой маски" в почетных номинациях наградят в Большом театре 27 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о каких городах поется в этих хитах?
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем9
Что смотреть в кино с 22 марта
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение