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Глава РПЦ призвал театры не эксплуатировать классику ради самовыражения
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Глава РПЦ призвал театры не эксплуатировать классику ради самовыражения 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Председатель Общества русской словесности, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал современных театральных режиссеров перестать «эксплуатировать классическое наследие», наполняя произведения признанных отечественных классиков принципиально иным содержанием и другой «ценностной парадигмой».
В среду на заседании президиума общества председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) рассказал о новом проекте, в рамках которого планируется регулярно обеспечивать походы в театры юного зрителя (ТЮЗы) на постановки классических произведений всех школьников в российских регионах. По словам Шевкунова, проект будет реализовываться созданным в рамках общества «Пушкинским союзом», он «вводится в жизнь» совместно с Минобрнауки и министерством культуры РФ.
"Сама идея привлечь ТЮЗы к тому, чтобы они работали в соответствии со школьной программой по литературе, очень хорошая идея. Тут очень важно, чтобы постановки, мягко выражаясь, в своей интерпретации содержания не уходили в противоположную крайность. Когда остается название, а содержание, ценностная парадигма полностью извращается", — сказал предстоятель РПЦ.
"Каждый художник должен понимать, что если он хочет что-то сказать от себя, то у него руки развязаны, он может делать что угодно, мы же с вами в свободной стране живем. Но нельзя эксплуатировать классическое наследие для того, чтобы выражать свои собственные идеи, часто очень политизированные, которые не соответствуют замыслу авторов. Я надеюсь, что в ТЮЗах этого не будет… Это вообще общее замечание к тому, что у нас происходит сейчас в этой области", — добавил патриарх.
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