Общество русской словесности обсудит развитие детского театра 

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет в среду в храме Христа Спасителя заседание президиума Общества русской словесности, на котором подведет итоги проделанной работы и предложит ряд новых инициатив.
"Работа Общества русской словесности велась в последнее время по разным направлениям, и в среду будет озвучен ряд новых предложений. В частности, речь пойдет о проектах, связанных с созданным в рамках Общества «Пушкинским союзом». Также обсуждение коснется пропаганды классического театра в школах, будут озвучены предложения, связанные с развитием детского театра и театра юного зрителя", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.
Кроме того, президиум обсудит несколько других проблемных тем, которые, по словам Волкова, «будут интересны всем, кто обеспокоен состоянием русского языка и его преподаванием в школах».
Проект «Пушкинский союз» был инициирован Русской православной церковью в 2016 году. В июле прошлого года министр культуры РФ Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подписали план совместных мероприятий в рамках указанного проекта, призванного вернуть подрастающему поколению интерес к русской классике.
Ранее в ходе заседания Общества русской словесности предстоятель РПЦ заявил о том, что школе сегодня необходимы общие учебники по русскому языку, литературе и истории, и выступил с предложением создать единую концепцию государственной языковой политики. Патриарх, в частности, подверг критике неоправданно частое, по его мнению, использование иностранных слов ("англицизмов") в современном русском языке, что является плохим признаком.
Общество русской словесности было создано в марте 2016 года по инициативе президента РФ с целью сохранения и изучения русского языка и литературы, его председателем стал патриарх Кирилл.