Общество русской словесности обсудит развитие детского театра

"Работа Общества русской словесности велась в последнее время по разным направлениям, и в среду будет озвучен ряд новых предложений. В частности, речь пойдет о проектах, связанных с созданным в рамках Общества «Пушкинским союзом». Также обсуждение коснется пропаганды классического театра в школах, будут озвучены предложения, связанные с развитием детского театра и театра юного зрителя", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков

Кроме того, президиум обсудит несколько других проблемных тем, которые, по словам Волкова, «будут интересны всем, кто обеспокоен состоянием русского языка и его преподаванием в школах».

Ранее в ходе заседания Общества русской словесности предстоятель РПЦ заявил о том, что школе сегодня необходимы общие учебники по русскому языку, литературе и истории, и выступил с предложением создать единую концепцию государственной языковой политики. Патриарх, в частности, подверг критике неоправданно частое, по его мнению, использование иностранных слов ("англицизмов") в современном русском языке, что является плохим признаком.

Общество русской словесности было создано в марте 2016 года по инициативе президента РФ с целью сохранения и изучения русского языка и литературы, его председателем стал патриарх Кирилл.