«Артисту важно забыть о личных амбициях и быть готовым остаться на втором плане»

21 марта отмечен в календаре как Международный день кукольника. Этот праздник очень молодой — его стали отмечать во всем мире с 2003 года. Корреспондент PRIMPRESS посетил Приморский краевой театр кукол, чтобы узнать об особенностях театра, в котором живет детство каждого из нас.

У театра кукол есть важная отличительная черта в сравнении с драматическим театром — это приоритет зрелищности, приоритет визуального над словесным. Поэтому основной репетиционный процесс проходит уже тогда, когда готовы все декорации, готовы куклы.

«Артисту важно привыкнуть к кукле, сжиться с ней, стать с ней единым целым. И те артисты, которые готовы в своем творчестве забыть о личных амбициях, остаться на втором плане, сделав куклу главным действующим лицом, становятся настоящими профессионалами, настоящими артистами-кукловодами», — говорит художественный руководитель Приморского краевого театра кукол Виктора Бусаренко

Театр кукол сегодня — это уникальная творческая ниша с массой потенциальных возможностей работы со зрителем. Это искусство, в котором практически нет никаких ограничений, кроме стратегии театра, которая определяется художественным руководителем. Приморский краевой театр кукол в лице художественного руководителя считает своей целью создание золотой библиотеки детской литературы на сцене, поэтому в театре немало постановок по сказкам разных народов: английские, французские, русские сказки, сказки на китайском и на корейском материале. В ближайшее время планируется постановка сербской сказки «Маленькая фея». Такая стратегия театра расширяет возможности самих кукольников, позволяя работать, используя специфические техники театров кукол мира.

Постановка в театре кукол — процесс более сложный, чем в драматическом театре. Ведь здесь главная роль отдается куклам, создание которых — особый процесс. Поскольку куклы по своим конструктивным особенностям разные, то важно определиться, какой именно тип лучше подойдет для эмоционального наполнения конкретного спектакля. Скажем, в настоящее время готовится спектакль «Ну-ка, заяц, догони!», где в качестве главных героев истории выбраны куклы тростевые. Такой вид кукол используется в постановках, где требуется максимальная выразительность, что по сути ближе к драматическому театру. Режиссер этого спектакля Роман Легкодумов в данный момент работает не только с артистами, но и с художником театра Людмилой Тимофеевой , человеком, от которого зависит, как будут выглядеть герои, и какие будут декорации.

На следующем этапе по эскизам куклы изготавливаются в бутафорском цехе, которым руководит Ирина Цыпылова: сначала папье-маше, потом продумывается механика куклы, далее в ход идет поролон, пенопласт, металлические и деревянные детали в зависимости от системы куклы, ну, и, конечно, ткань для будущего наряда героя.

Куклы бывают не только тростевые, но и перчаточные (или петрушечные), ростовые (иногда больше человеческого роста), марионетки (управляются артистом-кукловодом сверху) и планшетные. Последние, как правило, используются для спектаклей на малой сцене. Однако, как отметил художественный руководитель театра, бывает, что в одном и том же спектакле совмещаются различные виды кукол.

Как и в драматическом театре, в театре кукол какие-то спектакли выходят из репертуара. В таком случае куклы используются на выставках в фойе, где становятся частью внутреннего антуража театра. Среди наиболее известных — ростовая кукла в костюме дамы XVIII века, которую сотрудники театра зовут Наташей. В спектакле «Сказка о мертвой царевне» она играла роль жены Пушкина. Наташа стоит в фойе, и с ней очень любят фотографироваться юные зрители. Очень яркие и выразительные гномы из спектакля «Хоббит» иногда выставляются на балконе театра на открытие сезона.

Есть спектакли, которые идут в театре кукол более 20 лет. Среди них «Машенька и медведь» и «Три поросенка». Таких кукол время от времени обновляют, как правило, заменяют поролоновые части куклы, наряд, отдельные детали подклеиваются или подкрашиваются. Среди горячо любимых художественным руководителем театра кукла китайского императора из спектакля «Соловей». Сейчас спектакля нет в репертуаре, а кукла украшает кабинет директора театра Александры Понкратенко. Ее уникальность в том, что она сидячая. Кукле уже около 20 лет.

На сегодняшний день Приморский краевой театр кукол наряду с постановками для своего основного зрителя — детьми дошкольного возраста — готовит спектакли и для детей младшего и среднего школьного возраста. Иногда в театре кукол можно увидеть спектакли для взрослых. В будущем планируется делать и целевые спектакли, рассчитанные на студентов, в том числе иностранных.