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Ловись халява: уфимские театры покажут спектакли задарма
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Ловись халява: уфимские театры покажут спектакли задарма 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
Уфимские театры устраивают распродажу билетов на свои представления. В рамках акции ТеатрGo, приуроченной к Международному дню театра, билеты можно будет приобрести со скидкой до 90 процентов.
Воспользоваться такой возможностью можно два дня подряд — 25 и 26 марта. По акции, которую проводит сервис «Яндекс. Афиша», зрители смогут купить электронные билеты на спектакли со скидкой до 90 процентов.
Своё участие уже подтвердили Башкирский государственный театр оперы и балета, Молодёжный театр имени Мустая Карима, Русский драматический театр и другие известные театры города.
— Мы планировали, что распродажа продлится сутки — как в прошлом году. Однако за день не все успели бы изучить расписание и выбрать подходящий спектакль, поэтому мы удвоили срок. Надеемся, что каждый участник акции найдёт спектакль себе по душе и будет приходить в театр снова и снова, — говорит руководитель «Яндекс. Афиши» Светлана Перловская.
Зрители смогут выбрать наиболее удобный для себя способ оплаты — банковской картой, «Яндекс. Деньгами» или с помощью мобильного телефона.
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