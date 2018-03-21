Ловись халява: уфимские театры покажут спектакли задарма

Уфимские театры устраивают распродажу билетов на свои представления. В рамках акции ТеатрGo, приуроченной к Международному дню театра, билеты можно будет приобрести со скидкой до 90 процентов.

Воспользоваться такой возможностью можно два дня подряд — 25 и 26 марта. По акции, которую проводит сервис «Яндекс. Афиша», зрители смогут купить электронные билеты на спектакли со скидкой до 90 процентов.

Своё участие уже подтвердили Башкирский государственный театр оперы и балета, Молодёжный театр имени Мустая Карима, Русский драматический театр и другие известные театры города.

— Мы планировали, что распродажа продлится сутки — как в прошлом году. Однако за день не все успели бы изучить расписание и выбрать подходящий спектакль, поэтому мы удвоили срок. Надеемся, что каждый участник акции найдёт спектакль себе по душе и будет приходить в театр снова и снова, — говорит руководитель «Яндекс. Афиши» Светлана Перловская

Зрители смогут выбрать наиболее удобный для себя способ оплаты — банковской картой, «Яндекс. Деньгами» или с помощью мобильного телефона.