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В Приморском краевом колледже искусств стартовала тематическая неделя, посвящённая Всемирному дню театра
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В Приморском краевом колледже искусств стартовала тематическая неделя, посвящённая Всемирному дню театра 

Prim.News 5 часов назад
27 марта будет отмечаться Всемирный день театра.
В Приморском краевом колледже искусств, которому в этом году исполняется 70 лет, проходит тематическая неделя, посвященная этой дате, сообщает пресс-служба администрации Уссурийского городского округа.
19 марта в Доме культуры «Юность» состоялся отчетный концерт «Весь мир — Театр». Студенты и преподаватели отделения театрального творчества и социально-культурной деятельности открыли Неделю театральных дисциплин театрализованной концертной программой.
В представленных этюдах, вокальных номерах, художественном чтении, отрывках из спектаклей студенты демонстрировали различные грани своей будущей профессии. В постановках были задействованы как опытные старшекурсники, так и новички — представители первого курса.
Отчетный концерт завершился песней, посвященной преподавателям и наставникам, передающим молодежи главные секреты театрального искусства. В ходе тематической недели в Приморском краевом колледже искусств запланированы различные мероприятия и творческие конкурсы.
С 19 по 25 марта состоятся эссе «Я люблю театр» и конкурс фотографий «Я в театре».
22 и 23 марта в ДК «Юность» пройдут курсы повышения квалификации под руководством заведующей кафедрой сценической речи ХГИК, доцентом Н. В. Москвитиной.
24 и 25 марта состоится краевой театральный конкурс «Театромания — 2018».
Всемирный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и отмечается ежегодно международными театральными обществами 27 марта. Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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