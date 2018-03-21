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Наоми Уоттс поддержала нового бойфренда Билли Крудапа на премьере его спектакля
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Наоми Уоттс поддержала нового бойфренда Билли Крудапа на премьере его спектакля 

Попкорн News 4 часа назад
Фото: Попкорн News
Наоми Уоттс продолжает двигаться дальше после развода с Ливом Шрайбером, с которым актриса прожила 11 лет и от которого родила двоих детей. В конце прошлого года появились слухи, что Наоми встречается с коллегой по сериалу «Цыганка» Билли Крудапом, однако пара пока не спешит афишировать свои отношения. Наоми и Билли уже видели вместе на различных мероприятиях и на вечеринках, а папарацци даже смогли заснять их держащимися за руки, но официально позировать на премьерах вместе актеры пока не спешат. Это не мешает Уоттс поддерживать своего бойфренда на важных для него событиях. Так, например, она приехала на премьеру спектакля Harry Clarke, в котором Билли играет главную и единственную роль, в нью-йоркском театре Vineyard. Весь вечер Наоми позировала вместе с Саймоном Бейкером («Менталист»), однако приехала и уехала вместе с Крудапом. Видимо, теперь официальный совместный выход в свет — лишь вопрос времени.
попкорнnews
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