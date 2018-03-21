Бывший актёр «Старого дома» открыл новый театр со спектаклями про женщин

В пятницу, 23 марта, в Новосибирске откроется новый театр под названием «Понедельник Выходной». Театр в одном здании с гостиницей и рестраном на улице Ядринцевской, 73 к.2 открыл бывший актёр «Старого дома» Сергей Дроздов

«Как-то захотелось уже не играть, а ставить, режиссурой заниматься. Я и раньше ей занимался: когда-то в «Старом доме» делал спектакль, ещё будучи артистом. Но захотелось заниматься более профессионально, более углублённо и только этим», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Дроздов.

Дроздов окончил актёрский факультет Екатеринбургского государственного театрального института в 2007 году. В будущем он планирует получить диплом режиссёра.

По словам создателя «Понедельник Выходной», идея открыть свой театр к нему пришла много лет назад, но долгое время реализовать её не получалось. Например, не удавалось арендовать подходящее помещение. Когда оно нашлось, артисты сами построили сцену и оборудовали зрительный зал, отмечает автор проекта. По его словам, звукоизоляцию делать не потребовалось.

В новом театре 70 мест. Билеты на спектакли стоят от 500 до 700 — на открытие 23 марта их уже нет.

Сейчас в труппе нового театра 10 профессиональных актёров из разных городов России. «Получилось так, что я ставил „Трамвай желание“ в омском театре, сколько-то артистов приехали оттуда со мной сюда, сколько-то из Екатеринбурга, из Белгорода, — рассказывает режиссёр. — Ещё ребята с нескольких городов хотят приехать — пообщаемся, решим, будем ли работать». Новосибирец в труппе пока только один — это Артемий Плашков, который учится на последнем курсе театрального института.

Сергей Дроздов считает, что новый театр в Новосибирске нужен. «Это третий город по численности населения в России, но у нас даже не в десять раз меньше театров [чем в Санкт-Петербурге], а, наверное, в двадцать», — утверждает он. Режиссёр ориентируется на зрителей в возрасте до 40 лет. «Я вижу, кто интересуется спектаклями, которые мне интересны, — это примерно срез от 25 до 35 лет», — уточняет Дроздов.

В новом театре сделают акцент на классические пьесы. «Я как-то привык, что с плохим материалом в принципе нельзя работать. Поэтому мы открываемся спектаклем „Трактирщица“ — да, это комедия, но всё-таки это [Карло] Гольдони, это классика прямо. Если уж брать комедию, она должна быть, например, шекспировской, мольеровской. Они шикарны и до сих пор актуальны».

Через неделю после открытия в театре покажут моноспектакль «105.поЖизненно» по мотивам повести «Леди Макбет Мценского уезда». По словам Сергея Дроздова, произведение не стали осовременивать: из повести выбрали нужные отрывки текста. «Это произведение выбрал, потому что на меня лично повесть сильное впечатление произвела. Я перечитал и подумал: какой кошмар! Для нашего времени это какой-то очень жёсткий литературный триллер», — пояснил режиссёр.

Сергей Дроздов признался: ещё одна причина выбора этой повести в том, что он любит делать спектакли про женщин.

«Вообще, всё про женщин всегда будет, — смеётся создатель нового театра. — Очень люблю женщин!

И помимо этого меня интересуют пограничные состояния человека и то, как он там оказывается».

Что касается коммерческой составляющей проекта, то основатель театра надеется, что ему удастся получать гранты на постановки. Также артисты собираются искать частных инвесторов.