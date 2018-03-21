Замминистра культуры РФ Николай Малаков обсудил реконструкцию Самарского театра драмы 

Вместе с главой областного минкульта Сергеем Филипповым, и.о. директора Валерием Мелешиным и главным режиссером Валерием Гришко Николай Малаков обсудил вопрос реконструкции одного из старейших в России драматических театров.
"На сегодняшний день здание театра нуждается в реконструкции, его техническое состояние не соответствует действующим нормам, технологическое оборудование устарело и требует замены", — пояснил Сергей Филиппов.
Затем Николай Малаков и Сергей Филиппов приняли участие в совещании, которое провела заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец вместе с главой Самарской области Дмитрием Азаровым, на котором также зашла речь о театре драмы.
Ольга Голодец поручила Министерству культуры РФ и правительству Самарской области подготовить проект реконструкции и обеспечить финансирование работ.