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Школьники Теплого Стана поставили новый спектакль
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Школьники Теплого Стана поставили новый спектакль 

Управа района Теплый Стан 3 часа назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Юные актеры из школы № 109, в рамках 11 театрального фестиваля, представили на суд зрителей спектакль по пьесе А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты».
По итогам фестиваля 1 место заняли 10-Г и 10-Б классы, 2 место занял 10-В класс, 3 место занял 10-А класс.
Жюри театрального фестиваля наградило грамотами «За лучшее актерское мастерство»: Сильвёрстова Василия, Дьяченко Алексея, Пивоварова Дмитрия, Ершова Артёма, Смирнова Арсения, Петриченко Амалию, Кольцову Ольгу и Шаговитова Михаила.
Спасибо за прекрасный спектакль!
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