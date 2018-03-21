Школьники Теплого Стана поставили новый спектакль

Юные актеры из школы № 109, в рамках 11 театрального фестиваля, представили на суд зрителей спектакль по пьесе А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты».

По итогам фестиваля 1 место заняли 10-Г и 10-Б классы, 2 место занял 10-В класс, 3 место занял 10-А класс.

Жюри театрального фестиваля наградило грамотами «За лучшее актерское мастерство»: Сильвёрстова Василия, Дьяченко Алексея Пивоварова Дмитрия , Ершова Артёма, Смирнова Арсения, Петриченко Амалию, Кольцову Ольгу и Шаговитова Михаила.

Спасибо за прекрасный спектакль!