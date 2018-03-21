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Петросян отметит в Челябинске своё 55-летие на сцене
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Петросян отметит в Челябинске своё 55-летие на сцене 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Челябинск, 21 марта — АиФ-Челябинск. 29 марта в ДК Железнодорожников выступит советский и российский артист эстрады, писатель-юморист, телеведущий, Народный артист РСФСР Евгений Петросян.
Его первый выход на профессиональную сцену состоялся в далёком 1962 году, это случилось в Театре Эстрады. И вот уже 55 лет он остаётся на «гребне волны» театрально-юмористической эстрады. А это пока безусловный непревзойдённый рекорд.
Евгений Петросян на сегодняшний день является мэтром своего жанра, любимым артистом, выдающимся режиссёром, создавшим более ста спектаклей, концертных программ и тысячи телепередач. С 1994 года он является главным действующим лицом передачи «Смехопанорама».
Но самое главное, что это по-прежнему действующий артист, пребывающий в отличной творческой форме. Его концерты по стране проходят с огромным успехом. Кстати, зрители часто замечают, что «живой концерт» вызывает в сто раз больше положительных эмоций, чем увиденный на экране.
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