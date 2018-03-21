Открытый урок для учеников Одинцовской гимназии имени Примакова провела Илзе Лиепа

О балетных позициях, строгих диетах и секрете успеха рассказала ученикам Одинцовской гимназии имени Примакова народная артистка России Илзе Лиепа. Знаменитая балерина ответила на вопросы ребят начальных и старших классов на открытом уроке.

Встреча с представительницей балетной династии Лиепа прошла в рамках проекта гимназии «Сто вопросов лидеру». Такие открытые уроки с деятелями театра, музыки, кино и журналистики проходят один раз в учебный модуль. Учителя гимназии считают, что открытые разговоры вдохновляют учеников.

Для нас это очень важный проект, потому что, воспитывая патриотов, лидеров, которые буду управлять миром, мы хотим привить им лучшие качества. В этом нам помогают наши гости, которые приходят к нам и просто включаются в диалог с детьми — общаются с ними, отвечают на их вопросы и таким образом, простым и интересным, передают свои жизненные ценности и установки

— Майя Майсурадзе, директор гимназии им.

Е. М. Примакова

На встречу с детьми Илзе Лиепа пришла в кроссовках, но это не помешало ей показать балетные позиции. Из своей книги «Театральные сказки» артистка зачитала текст о диетах балерин.

Безумно важно для молодежи — найти правильные увлечения! Правильное увлечение — чтобы оно было,

во-первых, правильным, которое осмысливает жизнь… Это может быть спорт, языки, но может быть и танец

— Илзе Лиепа, российская артистка балета.

После встречи с российской балериной гимназисты получили массу положительных эмоций и, конечно, пожелания — прямо в тетрадках.