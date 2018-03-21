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Два дня ростовчане смогут покупать театральные билеты со скидкой
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Два дня ростовчане смогут покупать театральные билеты со скидкой 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
На Яндекс. Афише пройдёт акция, посвящённая Международному дню театра.
Как сообщила «АиФ-Ростов» представитель пресс-службы компании «Яндекс» Ксения Кац, на Яндекс. Афише пройдёт акция посвящённая Международному дню театра.
Благодаря этому проекту под названием «Театр.Go» зрители смогут купить электронные билеты на спектакли со скидкой до 90 процентов.
Распродажа начнётся ровно в полночь 26 марта и завершится через двое суток.
«Театр.Go» — это совместный проект Яндекс. Афиши и компании Radario. В донской столице её участниками стали Ростовский драматический театр имени Максима Горького, Молодёжный театр, «Театр 18+» и другие учреждения культуры.
Полный список событий, на которые будут продаваться билеты со скидками, будет опубликован на Яндекс. Афише 25 марта. Зрители онлайн смогут выбрать спектакль и места, а затем оплатить билеты удобным способом.
Добавим, что подобная акция, посвящённая Международному дню театра, проводится уже во второй раз. В 2017 году в 26 городах России таким образом было продано более 57 тысяч билетов в 145 театров.
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