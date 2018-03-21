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В Коптеве дадут спектакль о фарфоровом кролике Эдварде
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В Коптеве дадут спектакль о фарфоровом кролике Эдварде 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Детскую постановку «Удивительное путешествие кролика Эдварда» по мотивам книги Кейт ДиКамилло покажут в библиотеке №46. На сцену выйдут участники театрального проекта «Тёрка» Российского государственного гуманитарного университета. Зрителей ждут 24 марта.
— Режиссер спектакля — воспитанница РГГУ Яна Окландер, — уточнил один из организаторов.
Сказка повествует о приключениях фарфорового кролика, который в результате жизненных испытаний учится любить не только себя, но и других.
Начало в 13.00. Адрес Центральной детской библиотеки №46 имени Сурикова: Михалковская ул., д. 15. Телефон: 8 (499) 154-10-12. (жм)
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