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Шопинг для театралов: билеты на спектакли в Екатеринбурге будут продавать с 90-процентной скидкой
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Шопинг для театралов: билеты на спектакли в Екатеринбурге будут продавать с 90-процентной скидкой 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Жители Екатеринбурга в рамках акции «Театр.Go» смогут купить билеты на спектакли со скидкой до 90 процентов. Распродажа пройдёт 26 и 27 марта на Яндекс. Афише и будет приурочена к Международному дню театра.
В акции участвуют Свердловский академический театр драмы, Театр эстрады, Театр юного зрителя и другие известные театры города. Такую театральную распродажу проводят уже не в первый раз, но в этом году впервые её продлили на двое суток.
— Мы планировали, что распродажа продлится сутки — как в прошлом году. Однако за день не все успели бы изучить расписание и выбрать подходящий спектакль, поэтому мы удвоили срок. Надеемся, что каждый участник акции найдёт спектакль себе по душе и будет приходить в театр снова и снова, — сказала руководитель Яндекс. Афиши Светлана Перловская.
Полный список событий, на которые будут продаваться билеты со скидками, появится на Яндекс. Афише 25 марта. Там можно будет выбрать спектакль и места на схеме зала и оплатить билет.
А пока можно изучить расписание всех спектаклей Екатеринбурга в нашей рубрике «Афиша» и в графике гастролей на март.
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