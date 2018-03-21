Шопинг для театралов: билеты на спектакли в Екатеринбурге будут продавать с 90-процентной скидкой

Жители Екатеринбурга в рамках акции «Театр.Go» смогут купить билеты на спектакли со скидкой до 90 процентов. Распродажа пройдёт 26 и 27 марта на Яндекс. Афише и будет приурочена к Международному дню театра.

В акции участвуют Свердловский академический театр драмы, Театр эстрады, Театр юного зрителя и другие известные театры города. Такую театральную распродажу проводят уже не в первый раз, но в этом году впервые её продлили на двое суток.

— Мы планировали, что распродажа продлится сутки — как в прошлом году. Однако за день не все успели бы изучить расписание и выбрать подходящий спектакль, поэтому мы удвоили срок. Надеемся, что каждый участник акции найдёт спектакль себе по душе и будет приходить в театр снова и снова, — сказала руководитель Яндекс. Афиши Светлана Перловская

Полный список событий, на которые будут продаваться билеты со скидками, появится на Яндекс. Афише 25 марта. Там можно будет выбрать спектакль и места на схеме зала и оплатить билет.

А пока можно изучить расписание всех спектаклей Екатеринбурга в нашей рубрике «Афиша» и в графике гастролей на март.