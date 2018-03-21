Доходы театров за пять лет увеличились на 118%

МОСКВА, 21 марта. / ТАСС /. Федеральные театры стали флагманами театрального бума в России, их общие доходы от оказания платных услуг за пять лет выросли на 118%. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая в среду в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

"Лидерами в театральном буме, который происходит сегодня, являются федеральные театры. Количество спектаклей за последние пять лет выросло на 31%, количество зрителей — на 42%, а общие доходы от оказания платных услуг федеральных театров — на 118% [по отношению] к 2012 году", — сказал Мединский.

Глава Минкультуры отметил, что в регионах запущены новые проекты. Например, «Театры малых городов», предусматривающий федеральную поддержку созданию новых постановок и техническому оснащению 149 театров в малых городах с населением до 300 тыс. человек. «Проект рассчитан на три года, ежегодно выделяется почти 700 млн руб. на поддержку этих театров», — подчеркнул Мединский.

Он также рассказал членам Совета Федерации о поддержке гастролей театров и проекте «Театры — детям», в рамках которого с этого года по решению президента РФ выделяется 700 млн руб. на новые постановки и оснащение детских театров страны.

"Очень важно: мы ставим задачу, чтобы эти федеральные средства шли в первую очередь на создание постановок по отечественной литературе, соответствующей школьной программе. Наша задача — чтобы организованно классами каждый российский школьник не менее трех раз в течение года сходил в детский театр", — сообщил министр.