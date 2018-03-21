Нижегородские театры скинули цены на билеты на 90%

Акция «Театр.Go» проходит второй год подряд на «Яндекс. Афише». Зрители смогут купить электронные билеты за десятую часть стоимости. Распродажа начнётся в полночь 26 марта и завершится ровно через двое суток, сообщают организаторы.

В акции участвует Центр театрального мастерства, театр «Преображение», Нижегородский академический театр кукол и другие известные театры города.

— Мы планировали, что распродажа продлится сутки — как в прошлом году. Однако за день не все успели бы изучить расписание и выбрать подходящий спектакль, поэтому мы удвоили срок. Надеемся, что каждый участник акции найдёт спектакль себе по душе и будет приходить в театр снова и снова, — говорит руководитель «Яндекс. Афиши» Светлана Перловская

Полный список событий, на которые будут продаваться билеты со скидками, появится на «Яндекс. Афише» 25 марта. Зрители смогут выбрать спектакль и места на схеме зала, а затем заплатить удобным способом — банковской картой, Яндекс. Деньгами или со счёта мобильного телефона. Чтобы не пропустить день продаж, можно подписаться на рассылку — тогда уведомление придёт на почту заранее.

Реализовать билеты помогает технический партнёр «Яндекс. Афиши» — фирма Radario. В прошлом году в рамках акции было продано более 57 тысяч билетов в 145 театров из 26 городов России.