Театральные премьеры апреля: «Бал-маскарад» и «Фальстаф и принц Уэльский»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости , Наталия Курова. В апреле практически все столичные театры представляют премьеры: драматические и балетные постановки по произведениям классиков — Шекспира, Толстого, Тургенева, а также современную хореографию и драматургию, концерты и музыкальные фестивали.

Большой театр

"Бал-маскарад" — 23-я по счету опера Верди на либретто Антонио Соммы, основанное на тексте Эжена Скриба. Сюжет основан на истории убийства шведского короля Густава III.

Первая постановка состоялась в римском театре Аполло в 1859 году, а русская премьера прошла в Большом театре в 1880 году.

Для постановки оперы Верди Большой театр пригласил итальянскую творческую группу: дирижер-постановщик Джакомо Сагрипанти, режиссер-постановщик и сценограф Давиде Ливерморе, художник по костюмам Марианна Фракассо, видео — Пауло Джеп Кукко, свет — Антонио Кастро.

"Это бал на краю преисподней; маски, уничтожающие подлинную сущность; отражение всего этого — взрыв любовного дуэта на ужасном поле казней, где жизнь пробивается лишь в виде горькой проклятой травы", — так писал об этой опере знаменитый итальянский критик Густаво Маркези.

"Бал-маскарад" Верди возвращается на сцену ГАБТа почти спустя сорок лет после ее последней постановки. Премьера состоится 20 апреля на исторической сцене Большого театра.

Мариинский театр

Откроет апрель в «Мариинке» II Международный фестиваль арфы «Северная лира». Музыкальный форум, посвященный памяти большого друга Мариинского театра арфистки Йоко Нагаэ Ческины, представит многообразие арфовой музыки — от средневековых и народных песен до произведений современных композиторов в исполнении музыкантов из России, Сербии, США и Эстонии.

Откроется фестиваль 2 апреля в Концертном зале «Мариинки» при участии солистов Симфонического оркестра театра, ансамбля средневековой музыки Laterna Magica, Брасс-ансамбля Мариинского театра, ансамбля Seven Plus и других.

В камерной программе форума — концерты: «Арфы звучание — мое вдохновение» (в фойе Стравинского), «Музыка — это море», объединяющие вокал и звучание старинной эстонской арфы (зал Мусоргского), «Посвящение Ксении Эрдели», приуроченный к 140-летию основоположницы советской арфовой школы (зал Мусоргского).

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы музыкантов из Сербии — Милены Станисич, Лилианы Несторовской, Марии Луизы Райян.

Завершится форум «Северная лира» 5 апреля большим гала-концертом, где в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра впервые одновременно выступят десять арфистов.

В конце апреля — 21 и 22 в Концертном зале «Мариинки» будет представлена музыкальная сказка по повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в постановке Сергея Безрукова, который также выступит в ней в роли чтеца. В спектакле будет звучать музыка Сен-Санса, Дебюсси, Равеля в исполнении Симфонического оркестра театра. За дирижерским пультом — Сергей Пащенко

Музыкальный театр

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет Вечер балета " Брянцев /Гёке/Нахарин". Это вторая премьера нового руководителя балетной труппы театра Лорана Илера

В рамках вечера будет представлен одноактный балет Дмитрия Брянцева «Призрачный бал», в котором хореограф отдает дань восхищения балетному романтизму. Это стиль Тальони, увиденный через призму фокинской стилизации и наполненный дыханием современности.

В этот вечер состоится две российский премьеры: балет «Одинокий Джордж» Марко Гёке и «Минус 16» Охада Нахарина.

Название «Одинокий Джордж» балет получил в честь гигантской черепахи, которая умерла на Галапагосских островах в 2012 году в возрасте 100 лет.

"Одиночество — основная человеческая трагедия, и ее можно осознать и прожить в выразительном танце. Я чувствую, что тело — это тюрьма: неспособность выйти из наших тел — та отправная точка, с которой начинается отчаяние в моих движениях", — говорит о своем произведении Гёке.

Музыкальный ряд балета «Минус 16» состоит из различных композиций — от мамбы и техно до традиционных израильских мотивов. В своей работе Нахарин использует танцевальную импровизацию и прославивший его хореографический язык «Гага». Артистам балета придется основательно поработать со своим телом, чтобы не просто раскрепостить его, но существовать, практически, в свободной импровизации, в пластике очень далекой от классического танца.

Премьерные показы пройдут 5,6, 7 и 8 апреля.

"Табакерка"

Театр Олега Табакова , известный под названием «Табакерка», осиротевший после кончины своего основателя и бессменного лидера Олега Павловича Табакова, не сдается. Уже в марте театр выпустил премьеру «Малгил» по произведениям Хармса. А в апреле представит новый спектакль «Ловушка для наследника» по детективной пьесе французского драматурга Робера Тома в постановке режиссера Николая Дручека. Премьера пройдет на Новой сцене «На Сухаревской».

21 апреля «Табакерка» представит новый проект под названием «Старые друзья на Новой сцене». Это серия встреч с деятелями культуры и искусства, так или иначе связанных с театром Табакова и ставшими его постоянными зрителями и друзьями. Первым героем станет Николай Цискаридзе . Ведущий — журналист Владимир Глазунов

И еще — в апреле с 21 по 25 «Табакерка» отправится на гастроли в родной город Табакова — Саратов. В рамках тура театр покажет четыре спектакля: «Кинастон», «Брак 2.0», «Школа жен», «Волки и овцы».

МХТ имени Чехова

Московский Художественный театр имени Чехова представит в апреле спектакль по очень известной пьесе французского драматурга Эжена Скриба «Стакан воды», написанной в 1840 году и с тех пор не сходящей с театральных подмостков мира.

Действие в пьесе происходит в начале ХVIII века во время войны на испанское наследство. События разворачиваются во дворце королевы Анны. Главные герои — офицер Мэшем и три дамы, объектом любовного влияния которых он является — королева Анна, герцогиня Мальборо и юная девушка Абигайль Черчиль.

Ставит спектакль в МХТ Юрий Кравец , который после кончины Табакова, исполняет обязанности директора театра.

"Мне очень нравится эта пьеса, а в 1989 году я был занят в массовке в спектакле «Стакан воды». Я давно мечтал поставить эту остроумную комедию и поделился с Олегом Павловичем своими размышлениями о том, как бы я хотел это сделать. Он поддержал, сказал: «Попробуй», — рассказал РИА Новости Кравец.

Предпремьерные показы пройдут на Малой сцене МХТ 6 и 7 апреля.

Ленком

"Ленком" в апреле представляет новую постановку своего художественного руководителя, выдающегося режиссера Марка Захарова , каждая работа которого всегда становится событием театрального сезона. А на этот раз это особое событие и для самого Мастера — Захаров впервые в своем творчестве обращается к драматургии великого Шекспира.

Как обычно, новый спектакль — это вольная сценическая фантазия Захарова на темы шекспировских комедий и трагедий.

"Будущая комедия-фарс, скорее всего, является продолжением традиций известного спектакля Вахтанговского театра «Много шума из ничего» с музыкой Тихона Хренникова . В основе спектакля — комедийные ситуации, в центре которых — два главных действующих лица — Фальстаф и Принц Уэльский . И если Фальстаф, друг принца, продолжает традиции известного лукавого героя-шута, то с принцем Уэльским происходит трагическая метаморфоза", — рассказал накануне премьеры Захаров.

Премьерные показы пройдут 14, 15, 23 и 24 апреля.

Театр наций

Известный режиссер, неоднократный лауреат премии «Золотая маска» Дмитрий Крымов , возглавляющий лабораторию в театре «Школа драматического искусства», впервые ставит спектакль в Театре Наций.

Крымов любит создавать свои авторские театральные истории по мотивам произведений классиков — уже был Шекспир, Островский, Пушкин, Гоголь… На этот раз режиссер представит спектакль по прозе Ивана Тургенева — произведениям «Муму» и «Записки охотника». Спектакль поставлен в жанре комедии дель арте.

"Проблемы перевода классической прозы Тургенева на язык театра — вот эта проблема меня ужасно интересует. Как создать нежную, лиричную, условную — при всей реалистичности — среду? Как перевести тургеневское описание природы на язык театра?" — отметил Крымов накануне премьеры.

По словам режиссера, хотелось сделать спектакль про природу, жизнь, смерть и любовь, любовь к театру и к людям.

Главная героиня спектакля — Муму, а вообще-то девочка по имени Маша, племянница актера, который пришел играть и оставил ее во дворе, и она случайно попала в театр…

"Человек, который прочитал Тургенева, поймет, почему наш спектакль называется «Муму». Но только при условии, если захочет удивляться", — отметил Крымов.

Премьерные показы пройдут на Большой сцене Театра Наций 12, 13, 14 апреля.

Вахтанговский театр

Вахтанговцы представят спектакль «Фрида. Жизнь в цвете», рассказывающий о всемирно известных мексиканских художниках Фриде Кало и Диего Ривере — о творчестве и любви. Пьесу написала Нина Симонова, а постановку осуществляет режиссер Лейла Абу-аль-Кишек

"Творчество Фриды Кало неотделимо от ее жизни, большинство ее картин автобиографичны. Ее жизнь настолько насыщена событиями, что может послужить вдохновением для многих драматических произведений. Каждая картина — это маленькая пьеса. За три дня до смерти она написала картину «Viva la Vida» — «Да, здравствует жизнь!», — сказала режиссер.

Фрида в 18 лет попала в тяжелую аварию и была год прикована к постели. Именно после этой трагедии она впервые занялась живописью. В 1929 году Фрида Кало вышла замуж за Диего Риверу — самого известного латиноамериканского художника-монументалиста. Ей было — 22, ему — 43 года. Их сближало искусство и общие политические убеждения — коммунистические. Бурная совместная жизнь двух ярких личностей стала легендой.

"Наш спектакль о том, что скрыто за яркими и отчасти наивными картинами Фриды Кало. Это история — о любви, страсти, боли, предназначении", — отметила режиссер.

На одну из репетиций вахтанговцы пригласили Советника по культуре посольства Мексики Наталию Фортуни (Natalia Fortuny Jerez), которая рассказала создателям спектакля о культуре Мексики, ее традициях, о Фриде Кало, ее Доме-музее (Синем доме) и театрах Мехико. Вахтанговская поставка состоится в канун юбилейного года — в 2019 году исполнится 65 лет со дня смерти Фриды Кало.

Фестиваль «Твой шанс»

Четырнадцатый Московский международный театральный фестиваль студенческих и постдипломных спектаклей «Твой шанс» пройдет по традиции в театральном центре «На Страстном» с 13 по 29 апреля. Этот престижный и уже хорошо известный в России и за рубежом, любимый зрителями и профессионалами театральный форум соберет 17 спектаклей из России, Франции и Италии.

"Всего было прислано 120 заявок, а отобрано 17 спектаклей, только два зарубежных, а остальные российские — из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Перми, Екатеринбурга, Ярославля. Так получилось просто потому, что российские оказались лучшими", — сказал РИА Новости директор фестиваля Михаил Пушкин.

В зарубежную программу фестиваля вошла работа режиссера, актрисы и драматурга Забу Бретман со студентами Национальной консерватории драматического искусства (Франция) «Непоколебимаялогикабезумца» и современная трактовка древнегреческой классик ("Геракл" Еврипида), которую представит Школа драматического искусства им. Марианджелы Мелато при генуэзском театре Стабиле (Италия).

Спектакли своих выпускных курсов представят ведущие театральные вузы Москвы: Школы-студии МХАТ, ГИТИСа, Театрального института имени Щукина, Государственного института кинематографии имени Герасимова.

В рамках фестиваля состоится традиционная выставка молодых театральных художников имени Олега Шейциса, которая пройдет «Боярских палатах СТД» с 13 по 29 апреля.

Московская филармония

Апрельскую афишу Московской филармонии откроют Рахманиновские дни, которые приурочены к 145-летию со дня рождения великого русского композитора. Концерты в рамках Дней пройдут с 1 по 24 апреля в Концертном зале имени Чайковского, Концертном зале имени Рахманинова «Фимлармонии-2» и Большом зале консерватории.

Первые два вечера на сцене Концертного зала имени Чайковского будут звучать фортепианные концерты Рахманинова в исполнении Дениса Мацуева и Госоркестра России имени Светланова под управлением Александра Сладковского. К 145-летию известный пианист подготовил цикл из всех концертов композитора, который исполнит в разных странах мира.

19 апреля выдающийся пианист Джон Лилл (Великобритания) с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии — дирижер Димитрис Ботинис исполнит Второй и Третий концерты для фортепиано с оркестром Рахманинова.