В. Мединский: Объем федерального бюджета на культуру необходимо закрепить законодательно 

Об этом в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
«Сейчас, когда обсуждается закон о культуре, мы можем поговорить об этом отдельно. Звучит мысль о том, что необходимо закрепить законодательно минимальный процент расходов федерального бюджета на культуру, чтобы этот процент был нормированным. Мы, как министерство культуры, крайне в этом заинтересованы», — сказал В. Мединский.
Он добавил, что такие проекты как «Театры — детям», гастроли, дома культуры, муниципальные театры — реализуются благодаря дополнительным средствам.