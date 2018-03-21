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В. Мединский: Объем федерального бюджета на культуру необходимо закрепить законодательно
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В. Мединский: Объем федерального бюджета на культуру необходимо закрепить законодательно 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Об этом в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
«Сейчас, когда обсуждается закон о культуре, мы можем поговорить об этом отдельно. Звучит мысль о том, что необходимо закрепить законодательно минимальный процент расходов федерального бюджета на культуру, чтобы этот процент был нормированным. Мы, как министерство культуры, крайне в этом заинтересованы», — сказал В. Мединский.
Он добавил, что такие проекты как «Театры — детям», гастроли, дома культуры, муниципальные театры — реализуются благодаря дополнительным средствам.
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