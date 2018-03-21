Александр Кибовский — все о культурных проектах в Москве

Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский дал эксклюзивное интервью телеканалу «МИР 24», в котором рассказал о предстоящем Московском культурном форуме, модернизации библиотек, проектах для старшего поколения и будущем школ искусств.

— Расскажите, пожалуйста, про Московский культурный форум, который пройдет в городе 23-25 марта.

Александр Кибовский: Это событие за последние годы стало большим и знаковым. Оно объединяет под своей эгидой комплекс мероприятий, которые будут проходить в Манеже (вход свободный). Таким образом мы объединяем празднование двух знаковых для нашей отрасли дат — это День работника культуры и Всемирный день театра. Ночь театра тоже пройдет в рамках Московского культурного форма. Большой Манеж станет одной из главных площадок проведения этой любимой москвичами акции.

Форум будет проходить в массовом и деловом формате. То есть будет большая повестка для профессионалов и специалистов, которые серьезно занимаются вопросами культуры в теоретическом плане и в плане хозяйственной деятельности. Большинство же москвичей привлекает насыщенная творческая программа форума. Мы стараемся показать на площадках форума (он занимает оба этажа Манежа) все, чем богата, наша культурная столица.

Москва — крупный культурный мегаполис мира. В городе есть более 10 тысяч адресов творческих активностей. В пределах МКАД в пешей доступности есть тот или иной культурный центр — театр, музей, библиотека и так далее. Это огромная инфраструктура для миллионов горожан.

— Куда обязательно надо сходить, что посоветуете?

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Александр Кибовский: Это зависит от вкусов. У нас есть постоянная большая экспозиция, которую посещают горожане на минус втором этаже Манежа, где можно по округам посмотреть, что интересного находится рядом с вашим домом. Не только в центре, но и конкретно в вашем районе. Многие родители используют эту возможность, тем более, что в апреле начинается запись ребят в школы искусства. В городе 150 таких учебных заведений.

— Какие еще интересные проекты реализуются в городе?

Александр Кибовский: «Искусство детям» — первый системный проект обновления образования в сфере искусства. Материальная база наших учреждений была далека от совершенства, 30% музыкальных инструментов были куплены еще до рождения ребят, которые на них учились играть. На этот проект мэр выделил более 11 млрд рублей на ближайшие годы. За несколько лет мы отремонтируем все наши учебные заведения, закупим более 35 тысяч единиц специального оборудования и мебели, около 15 тысяч новых музыкальных инструментов.

Полную версию интервью смотрите в видеоролике.

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