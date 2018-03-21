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Встреча «Родоначальник русского балета» прошла в библиотеке на Жигулевской
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Встреча «Родоначальник русского балета» прошла в библиотеке на Жигулевской 

Управа района Кузьминки 35 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В библиотеке № 112 района Кузьминки прошла литературно-музыкальная композиция «Родоначальник русского балета». Она была посвящена 200-летию со дня рождения французского и российского солиста балета, балетмейстера, театрального деятеля и педагога Мариуса Петипы.
Юным читателям библиотеки рассказали о неоценимом вкладе балетмейстера в становление и развитие всемирно известного российского балета, а используемые на встрече презентации и видеоролики, помогли школьникам увидеть, как удивителен, красив и изящен мир балета. (вт)
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