Встреча «Родоначальник русского балета» прошла в библиотеке на Жигулевской

В библиотеке № 112 района Кузьминки прошла литературно-музыкальная композиция «Родоначальник русского балета». Она была посвящена 200-летию со дня рождения французского и российского солиста балета, балетмейстера, театрального деятеля и педагога Мариуса Петипы.

Юным читателям библиотеки рассказали о неоценимом вкладе балетмейстера в становление и развитие всемирно известного российского балета, а используемые на встрече презентации и видеоролики, помогли школьникам увидеть, как удивителен, красив и изящен мир балета. (вт)