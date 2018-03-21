Дети похвастались своими достижениями

Ребята показали, чему смогли научиться в творческих объединениях центра. Дмитрий Анатольевич побывал на репетиции спектакля «Волк и семеро козлят» театральной студии «Буратино», где юные актеры, перевоплотившись в сказочных героев, продемонстрировали артистичность и творческий потенциал. Вместе с воспитанниками студии декоративно-прикладного творчества «Совенок» гость познакомился с техникой валяния из шерсти. В студии книжной иллюстрации «Нарисуем сказку сами» можно было проявить свой талант в качестве художника-иллюстратора детской книги.