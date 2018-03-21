Ещё
Дети похвастались своими достижениями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети похвастались своими достижениями 

Обручевский меридиан 36 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
Воспитанников Центра досуга и спорта «Обручевский» посетил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Анатольевич Морозов.
Ребята показали, чему смогли научиться в творческих объединениях центра. Дмитрий Анатольевич побывал на репетиции спектакля «Волк и семеро козлят» театральной студии «Буратино», где юные актеры, перевоплотившись в сказочных героев, продемонстрировали артистичность и творческий потенциал. Вместе с воспитанниками студии декоративно-прикладного творчества «Совенок» гость познакомился с техникой валяния из шерсти. В студии книжной иллюстрации «Нарисуем сказку сами» можно было проявить свой талант в качестве художника-иллюстратора детской книги.
Обручевский меридиан: последние новости
Гёте-Институт Обручевского района приглашает на премьеру постановки Музей современной истории РФ 21 марта будет работать бесплатно «Зимние забавы» весной опробовали в центре «Обручевский»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов6
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение