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На площадке фестиваля «Пасхальный дар» в ЮЗАО покажут спектакли московских театров
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На площадке фестиваля «Пасхальный дар» в ЮЗАО покажут спектакли московских театров 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Сказочные истории покажут в ЮЗАО в ходе фестиваля «Пасхальный дар»
Весенний фестиваль «Пасхальный дар» будет длиться в столице с 7 по 15 апреля. В городе разместятся 38 праздничных площадок, одна из которых будет находиться в ЮЗАО (улица Профсоюзная, 41).
Как сообщили в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны», посетителей фестиваля будут ждать вкуснейшие пасхальные угощения от московских рестораторов, сувениры, концерты, спектакли, творческие мастер-классы и другие развлечения. Кроме того, можно будет принять участие в различных благотворительных проектах.
«На улице Профсоюзной и на площади Юности в Зеленограде гости смогут посмотреть спектакли московских театров, поставленные по мотивам классических произведений и популярных сказочных историй (“Аленький цветочек”, «Конек-Горбунок», «Волшебник изумрудного города»)», — рассказали организаторы.
Площадки фестиваля «Пасхальный дар» на московских улицах и площадях, а также в городских парках будут работать с понедельника по четверг с 11.00 до 21.00 и с пятницы по воскресенье с 11.00 до 22.00. В дни фестиваля можно будет узнать о работе крупнейших российских благотворительных фондов, а также помочь их подопечным.
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