30-летний юбилей отметил театр Сергея Афанасьева

От преданной публики нет никаких секретов. На творческом вечере — яркие монологи, танцевальные номера, пародии. Все, что за тридцать лет не вошло в спектакли.

Платон Харитонов. «Это то, что зритель не мог бы увидеть и, наверное, уже никогда не увидит. Кто-то хотел себя в чем-то проявить, но не было возможности. И тут все это случилось», — говорит актер новосибирского государственного драматического театра под руководством Сергея Афанасьева

«Многие режиссеры, актеры — они все-таки как-то пытаются удивить публику чем-то. А удивлять нужно, наверное, чем-то своим, родным, близким, искренним. И, я думаю, что это про наш театр. К нам хотят люди приходить снова и снова», — говорит актриса новосибирского государственного драматического театра под руководством Сергея Афанасьева Инна Исаева

В 1987 году Сергей Афанасьев собрал творческую группу из артистов «Глобуса» и «Красного факела». Поставив спектакль «41-й» по повести Бориса Лавренева , выиграл конкурс самостоятельных актерских работ. Успех окрылил: победители решили не расставаться. И вскоре создали новый театр. Своей сцены не было: кочевали с одной на другую. И верили: собственный дом обязательно обретут.

«Мы продавали билеты сами, сами получали выручку, делили ее между собой. Конечно, это были крохи, гроши. Едва хватало. Бывали случаи, когда мы не зарабатывали ничего. Мы по полгода жили без зарплаты. Нам приходилось придумывать какие-то дополнительные проекты, гастрольные поездки», — сообщил художественный руководитель новосибирского государственного драматического театра Сергей Афанасьев.

В 1992, чтобы заработать, труппа решила… снять художественный фильм. И на экраны вышла «Стерва». История деревенских страстей. О любви красавицы Надьки и чудака Семена. Кинодебют был успешным. Театр выжил.

«Сергей Афанасьев для меня, скорее, больше мастер, чем режиссер, потому что благодаря ему мы постоянно растем, совершенствуемся. Даже если мы не заняты в репетициях нового спектакля, то мы постоянно учимся. Он видит, что ты хочешь сказать, и не мешает тебе в этом, а помогает самовыразиться», — говорит актер новосибирского государственного драматического театра под руководством Сергея Афанасьева Артем Свиряков

В день рождения — никаких спектаклей: юбилей родного театра — уважительная причина.

В камерном зале Новосибирской государственной филармонии, на торжественном вечере, который посвящен 30-летнему юбилею театра Афанасьева, его актеры не получили никаких ролей. Они заняли места в зрительном зале, в первом и втором рядах. И уже буквально через несколько минут будут принимать поздравления.

Третьекурсники театрального института — ученики Сергея Афанасьева — подарили труппе незабываемый вечер. А чиновники, которые тоже пришли поздравить актеров — надежду на скорое новоселье. Заверили: помогут с переездом в бывший кинотеатр «Пионер». Проект нового зала будет готов через два месяца.