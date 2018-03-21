Победителей шоу «Голос. Дети» можно будет увидеть в мюзикле «Мечтатели»

8 и 9 апреля в Театре «МОДЕРН» состоится премьера мюзикла «Мечтатели».

«Этот яркий спектакль — лучший способ вернуть детей из виртуального мира в реальность! Это увлекательная музыкальная сказка для семейного просмотра, в которой каждый узнает себя — и дети, и родители!», — говорится в пресс-релизе.

Над мюзиклом работает «звездная» постановочная группа. Идейным вдохновителем, композитором и продюсером театральной постановки выступил Евгений Орлов — человек, открывший миру немалое количество известных и имен: группы «Отпетые мошенники», «Гости из будущего», «Сливки», дуэт Smash!, музыкальный продюсер телепроектов «Фабрика Звезд 4», «Новая Волна», «Главная сцена», «Голос», президент творческого движения «Республика KIDS» и фестиваля «Поколение NEXT».

Художник-постановщик — Марина Алимова (Государственный академический Малый театр «Перечитывая Чехова», Ярославский Государственный драматический театр им. Ф. Волкова «О странностях любви», Государственный академический драматический театр им. М. С. Щепкина «Безымянная звезда» и др.).

Мюзикл «Мечтатели» — настоящий праздник детства! Наряду с учениками школы-студии «Республика KIDS», театральной студии Театра «МОДЕРН» и другими артистами, на сцене появятся самые известные дети страны — Александра Абрамейцева , Мария Паротикова, Кирилл Скрипник и т.д. Все они — победители и участники популярных телевизионных шоу и конкурсов: «Голос. Дети», «Новая Волна», «Детское Евровидение», «Джаз-паркинг», «Синяя птица» и др.

Начало спектаклей: 19.00. Адрес Театра «МОДЕРН»: Спартаковская пл., 9/1, (м. Бауманская).