Хор Сретенского монастыря выступил в Саратове

Хор Сретенского монастыря выступил с концертной программой «Россия: Время, вперёд!» в Саратове, это четвертый совместный проект «Роснефти» в череде ярких концертных проектов одного из самых известных хоровых коллективов страны, ранее постановки «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы» прошли с огромным успехом в 2015, 2016 и 2017 годах, сообщает пресс-служба ПАО «Саратовский НПЗ»

Новую концертную программу искушенный саратовский зритель оценил по достоинству, отблагодарив артистов овациями. Саратовцам представили литературно-музыкальную постановку, в которой знаковые события нашей страны воплощены в художественные музыкальные и поэтические образы. Вместе с яркими молодыми исполнителями и необычным прочтением всеми любимых песен вниманию зала открылись восемь самобытных картин — от «Руси первозданной» до «Современной России», устремлённой в будущее. Авторы проекта вновь использовали креативную видеографику, видео-инсталляции и световые эффекты, что связало в единое целое классику и достижения современного искусства, прошлое и будущее, где возникает новый осязаемый смысл, способный повлиять на человека и дать возможность вести разговор на языке добра и надежды. Постановка взывает к гордости россиян за свою страну.

Автор идеи концерта — художественный руководитель Хора Сретенского монастыря, заслуженный артист России Никон Жила. Режиссёр и композитор — Фёдор Степанов . В концерте приняла участие серебряный призер проекта «Роснефть зажигает звезды», сотрудница Саратовского НПЗ Олеся Ерюшева, которая исполнила песню «Я люблю тебя, Россия». Ее выступление органично вписалось в программу постановки.

В ходе пресс-конференции Никон Жила поблагодарил организатора проекта — ПАО «НК „Роснефть“ за предоставленную возможность показать концертную программу зрителям 22 городов России.

Актриса театра и кино Елена Захарова , впервые участвующая в этом проекте, отметила огромное удовольствие выступать на одной сцене с хором Сретенского монастыря: „Чувствуешь, что у тебя за спиной такая колоссальная поддержка, такая сила духовная и творческая. Я давняя поклонница этого творческого коллектива, всегда с удовольствием слушала выступления хора, посещала Сретенский монастырь и втайне всегда мечтала выступить вместе. И вот моя мечта сбылась!“.