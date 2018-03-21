Хор Сретенского монастыря выступил в Саратове 

Хор Сретенского монастыря выступил с концертной программой «Россия: Время, вперёд!» в Саратове, это четвертый совместный проект «Роснефти» в череде ярких концертных проектов одного из самых известных хоровых коллективов страны, ранее постановки «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы» прошли с огромным успехом в 2015, 2016 и 2017 годах, сообщает пресс-служба ПАО «Саратовский НПЗ».
Новую концертную программу искушенный саратовский зритель оценил по достоинству, отблагодарив артистов овациями. Саратовцам представили литературно-музыкальную постановку, в которой знаковые события нашей страны воплощены в художественные музыкальные и поэтические образы. Вместе с яркими молодыми исполнителями и необычным прочтением всеми любимых песен вниманию зала открылись восемь самобытных картин — от «Руси первозданной» до «Современной России», устремлённой в будущее. Авторы проекта вновь использовали креативную видеографику, видео-инсталляции и световые эффекты, что связало в единое целое классику и достижения современного искусства, прошлое и будущее, где возникает новый осязаемый смысл, способный повлиять на человека и дать возможность вести разговор на языке добра и надежды. Постановка взывает к гордости россиян за свою страну.
Автор идеи концерта — художественный руководитель Хора Сретенского монастыря, заслуженный артист России Никон Жила. Режиссёр и композитор — Фёдор Степанов. В концерте приняла участие серебряный призер проекта «Роснефть зажигает звезды», сотрудница Саратовского НПЗ Олеся Ерюшева, которая исполнила песню «Я люблю тебя, Россия». Ее выступление органично вписалось в программу постановки.
В ходе пресс-конференции Никон Жила поблагодарил организатора проекта — ПАО «НК „Роснефть“ за предоставленную возможность показать концертную программу зрителям 22 городов России.
Актриса театра и кино Елена Захарова, впервые участвующая в этом проекте, отметила огромное удовольствие выступать на одной сцене с хором Сретенского монастыря: „Чувствуешь, что у тебя за спиной такая колоссальная поддержка, такая сила духовная и творческая. Я давняя поклонница этого творческого коллектива, всегда с удовольствием слушала выступления хора, посещала Сретенский монастырь и втайне всегда мечтала выступить вместе. И вот моя мечта сбылась!“.
Очаровал зрителей своим голосом народный артист Башкортастана, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков. Он исполнил оперные арии, шедевры советской эстрады, современные композиции. „Даже находясь за кулисами, мы сопереживаем и эмоционально участвуем буквально в каждом номере. Приятно, что рядом с именитыми артистами и музыкантами выступают юные дарования. От их выступлений буквально захватывает дух“, — подчеркнул Аскар Абдразаков.