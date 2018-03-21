Руководство Самарского оперного театра решили не менять

Ранее глава профильного министерства сообщал, что на фоне уголовных скандалов с участием руководства самарского оперного театра могут последовать кадровые решения. В частности, 1 февраля в отношении неустановленных сотрудников САТОБа было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения». По имеющейся информации, фигурантами дела стали солисты Татьяна Ларина Александр Миненко , которых подозревают в присвоении более 700 тысяч рублей, передает «Самарское обозрение».

По последним неофициальным данным, солисты оперного вернули похищенную сумму, однако расследование уголовного дела продолжается. Между тем, по данным издания, в настоящий момент в творческом учреждении проводят проверку аудиторы Счетной палаты

Напомним также, что в начале марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета разразился скандал, связанный с гастролями театра «Современник».