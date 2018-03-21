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Площадка фестиваля «Пасхальный дар» разместится на Профсоюзной улице
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Площадка фестиваля «Пасхальный дар» разместится на Профсоюзной улице 

Коньково 7 часов назад
Фото: Коньково
Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» будет проходить в Москве с 7 по 15 апреля. Жителей и гостей столицы приглашают принять участие в развлекательных и благотворительных мероприятиях, запланированных на эту неделю на 38 фестивальных площадках по всей Москве! В ЮЗАО местом празднования станет площадка на Профсоюзной улице, дом 41.
На площадках фестиваля — главными из них традиционно станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки — горожан будут ждать вкуснейшие пасхальные угощения от московских рестораторов, сувениры, концерты, спектакли, творческие мастер-классы и другие развлечения. Как сообщают организаторы, в ЮЗАО пройдут спектакли московских театров, поставленные по мотивам классических произведений и популярных сказочных историй («Аленький цветочек», «Конек-Горбунок», «Волшебник изумрудного города»).
Особенностью этого фестиваля является его благотворительная направленность. Все желающие смогут во время «Пасхального дара» пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, узнать все о работе благотворительных фондов, действующих в нашей стране, и присоединиться к ним. Кстати, помочь можно будет не только людям, но и братьям нашим меньшим — акции помощи питомцам московских приютов организуют на Тверском бульваре. Там же в выходные пройдут и традиционные пасхальные благотворительные балы.
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