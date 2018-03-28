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В МХТ имени Чехова прошел вечер к 150-летию Горького
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В МХТ имени Чехова прошел вечер к 150-летию Горького 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вечер к 150-летию со дня рождения Максима Горького «Солнце всходит» прошел в среду на Основной сцене МХТ имени Чехова, перед спектаклем режиссер Виктор Рыжаков и зрители почтили память жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово минутой молчания, сообщили в пресс-службе театра.
"Солнце всходит" — это масштабный спектакль о жизни и творчестве Горького, в основе которого лежит пьеса Михаила Дурненкова, где использованы только отрывки воспоминаний, писем, статей, официальных документов, рассказывающие о писателе.
В постановке, которую осуществил на сцене МХТ режиссер Рыжаков вместе с художником Николаем Симоновым, особое место отведено отношениям с МХАТом и его создателями, поскольку именно опыт работы с современной драматургией Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко способствует рождению Горького как драматурга, чьи пьесы и сегодня востребованы театрами во всем мире.
"История Художественного театра и история жизни Максима Горького это и есть история нашей страны, и если говорить, что театр — модель мира, это и есть та модель, которая требует нашего осмысления. История отношений самого Горького и Художественного театра прослеживается в поиске и борьбе, и, прежде всего, в борьбе за человека в самом себе … И когда мы сегодня представляем нашу композицию, нас, прежде всего, привлекает Горький как человек. Крупнейший деятель, литератор, который был нужен театру", — сказал накануне премьеры Рыжаков.
Год Горького в МХТ имени Чехова начался еще в прошлом сезоне: в театре прошла горьковская режиссерская лаборатория, в результате которой репертуар пополнился спектаклем «Мальва».
Также с 1 января по 31 декабря 2018 года каждый день блоги МХТ в социальных сетях публикуют выдержки из летописи жизни и творчества Горького (издание 1958-1960 годов).
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