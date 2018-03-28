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В России мероприятия к 150-летию Горького продлятся до конца года
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В России мероприятия к 150-летию Горького продлятся до конца года 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар — РИА Новости. Мероприятия, посвященные 150-летию писателя Максима Горького, будут проходить по всей стране до конца 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба, такую информацию озвучил врио главы региона Глеб Никитин в среду по итогам заседания всероссийского организационного комитета по подготовке к празднованию юбилея со дня рождения Горького.
Нижний Новгород в текущем году празднует 150-летие со дня рождения Максима Горького (Алексей Максимович Пешков), одного из самых известных в мире русских писателей. Он пять раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде, умер в подмосковных Горках в 1936 году. Его имя увековечено еще при жизни — Нижний Новгород в 1932 году переименовали в Горький. Историческое название городу возвращено в 1990 году.
"Юбилей Горького имеет большое значение для страны и мира. Сегодня мы обсудили план мероприятий. Работа идет уже 2 года и будет продолжаться в течение всего 2018 года, а какие-то события станут традиционными", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
Присутствующий на заседании оргкомитета руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Михаил Сеславинский отметил, что «юбилей Горького отмечают по всей стране и за рубежом, в российских культурных центрах, в США, в странах Европы и Азии». Он добавил, что имя Горького признано во всем мире, поскольку писатель оказал «фундаментальное» влияние на литературу, внес вклад в формирование общечеловеческих гуманитарных ценностей.
Сеславинский сообщил также, что в России проходят более 75 мероприятий, некоторые носят локальный характер, а какие-то рассчитаны на долгосрочный период.
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