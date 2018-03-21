В Саратовской области пройдёт Всероссийский детский театральный фестиваль

В Петровске Саратовской области пройдёт I Всероссийский детский театральный фестиваль «Город N», который проводится в результате победы на конкурсе «Культурная мозаика: партнерская сеть» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко

Организаторы обещают участникам фестиваля увлекательные мастер-классы и интересные встречи. Председателем жюри фестиваля выбрана доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства Московского государственного института культуры, режиссёром-постановщиком спектаклей театра «Апрель»-Татьяна Гальперина.

Масштабный фестиваль пройдёт с 22 по 24 марта 2018 года в киноконцертном досуговом центре «Современник».