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В Саратовской области пройдёт Всероссийский детский театральный фестиваль
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В Саратовской области пройдёт Всероссийский детский театральный фестиваль 

АиФ 5 часов назад
Фото: Новости Саратова
В Петровске Саратовской области пройдёт I Всероссийский детский театральный фестиваль «Город N», который проводится в результате победы на конкурсе «Культурная мозаика: партнерская сеть» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Организаторы обещают участникам фестиваля увлекательные мастер-классы и интересные встречи. Председателем жюри фестиваля выбрана доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства Московского государственного института культуры, режиссёром-постановщиком спектаклей театра «Апрель»-Татьяна Гальперина.
Масштабный фестиваль пройдёт с 22 по 24 марта 2018 года в киноконцертном досуговом центре «Современник».
Напомним, по инициативе спикера Государственной Думы Вячеслава Володина в 2016 году проведён капитальный ремонт центра «Современник» в Петровске, также в отреставрированном театре Вольска прошел фестиваль театров малых городов России, в 2017 году состоялся межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье», который прошел на новой сцене драматического театра города Балашов Саратовской области.
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