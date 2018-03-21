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Нижегородский театр «Комедiя» объявил кастинг для нового мюзикла
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Нижегородский театр «Комедiя» объявил кастинг для нового мюзикла 

Ревизор.ru 6 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Новый мюзикл будет поставлен по мотивам нескольких эпизодов российской истории. Кастинг проведет заслуженный деятель искусств России, продюсер и композитор проектов «Народный артист» и «Секрет успеха», автор многих хитов звезд эстрады Ким Брейтбург. Принять в участие в отборе могут как профессиональные актеры музыкальных и драматических театров, так и студенты, вокалисты и просто одаренные люди.
Кастинг состоится 6 и 7 апреля с 12.00 до 16.00. Участникам необходимо подготовить два разнохарактерных номера, дающих наиболее полное представление о вокальных и артистических возможностях. Петь можно как с музыкальным сопровождением, так и без него.
Все соискатели, которые успешно пройдут кастинг, будут приглашены для работы над новым мюзиклом на контрактной основе.
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