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В Петербурге Мигель проведет автограф-сессию для поклонников
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В Петербурге Мигель проведет автограф-сессию для поклонников 

АиФ Санкт-Петербург 6 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
24 марта впервые в Петербурге пройдет автограф-сессия Мигеля — наставника шоу «Танцы» на телеканале ТНТ, идеолога и создателя иммерсивного шоу «Безликие».
Встреча пройдет в формате public talk и завершиться автограф — сессией 24 марта, в 16.00 в ТРЦ «Галерея». Петербуржцы и гости города впервые смогут встретиться с Мигелем лично, узнать все секреты создания самого масштабного иммерсивного шоу Европы, задать свои вопросы, получить личный автограф звезды и выиграть билеты на шоу.
Премьера шоу «Безликие» состоялась в ноябре прошлого года. Вместе с Мигелем над шоу работают генеральный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, а также американские режиссеры Мия Занетти и Виктор Карина (Journey Lab, Нью-Йорк). За музыкальное оформление отвечает лидер Therr Maitz Антон Беляев. Костюмы для уникальной постановки — работа петербургского дизайнера Алины Герман.
Иммерсивное шоу — это театр тотального погружения, в котором вы из наблюдателя превращаетесь в соучастника происходящего. В «Безликих» не существует классических сцен и пассивного зрителя. Действие разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка на Дворцовой набережной, 20, а зрители сами решают, за кем и куда следовать.
Начало автограф-сессии: 16.00Место проведения: Лиговский пр. 30 А, ТРЦ «Галерея», 1 этажВход свободный
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