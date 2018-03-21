Видео: полуобнажённые красавицы снялись в философском клипе новосибирских актёров

Популярные артисты новосибирских театров Сергей Богомолов Алексей Корнев выпустили клип «Под керосином» для нового проекта Holodno — в записи согласились бесплатно участвовать красивые девушки.

«Мы хотели задаться вопросом в клипе, насколько сложным, разным, абсурдным и противоречивым может быть человек на примере одной девушки. Нам было интересно понять, как смешиваются, к примеру, ум и спокойствие молодой девочки с бурей чувств и страстью более взрослой и раскрепощённой девушки в одном хрупком флаконе, ведь, без сомнений, каждый из нас полон загадок. Это есть природа человека», — рассказал корреспонденту НГС об идее клипа музыкант проекта Holodno, артист театра «Красный факел» Сергей Богомолов.

Он объяснил, что проект Holodno — совсем новый, в нём также участвуют артист театра «Глобус» Алексей Корнев и диджей DJ Settie.

Клип снимали прошлым летом в Новосибирске — оператором-постановщиком стал известный театральный фотограф Фрол Подлесный. Также в нём снимались актрисы «Красного факела» Дарья Емельянова Линда Ахметзянова , а также непрофессиональные артистки.

«Большое спасибо им всем, каждой, потому что они все работали не за деньги, а за идею», — добавил Сергей Богомолов.