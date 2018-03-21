Ещё
Видео: полуобнажённые красавицы снялись в философском клипе новосибирских актёров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: полуобнажённые красавицы снялись в философском клипе новосибирских актёров 

ngs.ru 6 часов назад
Фото: ngs.ru
Популярные артисты новосибирских театров Сергей Богомолов и Алексей Корнев выпустили клип «Под керосином» для нового проекта Holodno — в записи согласились бесплатно участвовать красивые девушки.
«Мы хотели задаться вопросом в клипе, насколько сложным, разным, абсурдным и противоречивым может быть человек на примере одной девушки. Нам было интересно понять, как смешиваются, к примеру, ум и спокойствие молодой девочки с бурей чувств и страстью более взрослой и раскрепощённой девушки в одном хрупком флаконе, ведь, без сомнений, каждый из нас полон загадок. Это есть природа человека», — рассказал корреспонденту НГС об идее клипа музыкант проекта Holodno, артист театра «Красный факел» Сергей Богомолов.
Он объяснил, что проект Holodno — совсем новый, в нём также участвуют артист театра «Глобус» Алексей Корнев и диджей DJ Settie.
Клип снимали прошлым летом в Новосибирске — оператором-постановщиком стал известный театральный фотограф Фрол Подлесный. Также в нём снимались актрисы «Красного факела» Дарья Емельянова и Линда Ахметзянова, а также непрофессиональные артистки.
«Большое спасибо им всем, каждой, потому что они все работали не за деньги, а за идею», — добавил Сергей Богомолов.
В марте ещё одна новосибирская группа — Global TRAFFIC — презентовала новый видеоклип «Скорая музыкальная помощь». Для съёмок артисты использовали автомобиль скорой и «икону» с фотографией Сергея Жукова.
ngs.ru: последние новости
Бывший актёр «Старого дома» открыл новый театр со спектаклями про женщин Прощайте, Кот Матроскин: вспоминаем лучшие роли Олега Табакова «Есть тяжёлые случаи»: сотни новосибирцев подхватили грипп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение