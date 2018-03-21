Ещё
Фестиваль мировой хореографии «Бенуа де ла данс» пройдет на сцене Большого театра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль мировой хореографии «Бенуа де ла данс» пройдет на сцене Большого театра 

Ревизор.ru 5 часов назад
Фото: Ревизор.ru
По традиции, в первый вечер — 5 июня — состоится концерт номинантов на приз «Бенуа» -2018, и награждение лауреатов. В этом году участниками церемонии награждения станут знаменитые балерины Наталия Макарова, Сильви Гилем и Тамара Рохо. Второй вечер — 6 июня — и тоже традиционно, будет отдан победителям прошлых лет. В связи с мировым празднованием 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа концерт связан с его наследием, но не в форме памятника, а творчески и креативно. Посвящение великому мастеру называется «Петипа глазами современных хореографов».
Ревизор.ru: последние новости
Фестиваль мировой хореографии "Бенуа де ла данс" пройдет на сцене Большого театра Нижегородский театр "Комедiя" объявил кастинг для нового мюзикла В Калининграде открылся фестиваль молодежных театров "Равноденствие"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение