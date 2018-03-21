Фестиваль мировой хореографии «Бенуа де ла данс» пройдет на сцене Большого театра 

По традиции, в первый вечер — 5 июня — состоится концерт номинантов на приз «Бенуа» -2018, и награждение лауреатов. В этом году участниками церемонии награждения станут знаменитые балерины Наталия Макарова, Сильви Гилем и Тамара Рохо. Второй вечер — 6 июня — и тоже традиционно, будет отдан победителям прошлых лет. В связи с мировым празднованием 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа концерт связан с его наследием, но не в форме памятника, а творчески и креативно. Посвящение великому мастеру называется «Петипа глазами современных хореографов».