31 марта театра им. Сац пройдет акция

Сотрудники театра им. Н. И. Сац объявили акцию — 31 марта билеты на спектакли театра можно будет приобрести с 50-процентной скидкой. С 12.00 до 19.00 в у касс театра его сотрудники помогут потенциальным зрителям с выбором спектакля, подробно рассказав о каждом из них.

Мероприятие будет приурочено к Международному дню театра. Зрителям рекомендуется внимательнее изучать афишу с тем, чтобы выбрать для себя подходящий спектакль. Это касается и детей, и взрослых, ведь репертуар театра включает в себя как спектакли для маленьких зрителей, так и вечерние спектакли для остальной публики.

Также 31 марта у касс будет проходить импровизированный концерт, на котором будут исполнены отрывки из спектаклей.