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Омичи смогут купить билеты в театр со скидкой до 90%
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Омичи смогут купить билеты в театр со скидкой до 90% 

АиФ-Омск 5 часов назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске пройдёт акция Театр.Go», посвящённая Международному дню театра. Омичи смогут купить билеты в театр со скидкой до 90%. Об этом сообщили организаторы акции.
Омичи смогут купить электронные билеты Омский государственный академический театр драмы, Театр кукол «Арлекин» и Омский драматический театр «Галерка» со скидкой до 90% на Яндекс. Афише. Распродажа начнётся в полночь 26 марта и завершится ровно через двое суток.
«Мы планировали, что распродажа продлится сутки — как в прошлом году. Однако за день не все успели бы изучить расписание и выбрать подходящий спектакль, поэтому мы удвоили срок. Надеемся, что каждый участник акции найдёт спектакль себе по душе и будет приходить в театр снова и снова», — заявила руководитель Яндекс. Афиши Светлана Перловская.
Добавим, что зрители могут выбрать спектакль, места в зале, а затем расплатиться удобными способами — банковской картой, электронными деньгами или со счёта мобильного телефона.
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