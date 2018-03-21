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Бывших жен не бывает: Михаил Богдасаров поделился своей историей похода налево
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Бывших жен не бывает: Михаил Богдасаров поделился своей историей похода налево 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Актер Михаил Богдасаров, сыгравший в кино больше 200 ролей, считается мастером эпизодов. В его карьере актера не было ни одной главное роли, но он заслуженно считается мастером эпизодов.
В какой-то момент, когда в браке с Раисой они состояли уже 22 года, Богдасаров разочаровался в актерской профессии. Да и вообще стало скучно, захотелось приключений, признается он.. И приключения не заставили себя ждать. В одной из соцсетей актер познакомился с Викторией — молодой помощницей Марка Захарова из театра Ленком.
Ради нее Богдасаров преобразился. " Вдруг все полетело, химия какая-то внутри появилась. Я похудел, постригся, перестал быть жирным дедом", — признался Михаил Борису Корчевникову в программе «Судьба человека»,
Он решился попросить развод у Раисы, поскольку верил, что построит с Викторией новую семью Сыновья сочли поступок отца предательством, от него отвернулись многие друзья, но Богдасаров все-таки ушел к Виктории.
Однако отношения не сложились, они расстались, и Михаил вновь вернулся к Раисе. Смогли ли этот поход налево простить ему и она, и сыновья, как сам он в молодости пережил предательство своей первой любви и что вспоминает о первой встрече с Раисой, когда говорит, что «бывших жен не бывает»? Об этом — в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
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