Москва онлайн покажет чемпионат по импровизации между актерами столичных театров

24 марта в рамках акции «Ночь театров» состоится презентация второго Московского чемпионата по актерской импровизации «Импровизационный батл. Московский чемпионат 2018». Мериться талантом и харизмой будут участники команд из восьми столичных театров, в числе которых: Театр на Юго-Западе, Театр имени Ермоловой, Театр Романа Виктюка , Мастерская Петра Фоменко , Театр на Малой Бронной, Театр п/р О. Табакова, Театр «Сфера» и Театр «Эрмитаж».

Смотрите 24 марта в 00:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.