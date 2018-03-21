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Актеров для мюзикла «Голубая камея» отберет Ким Брейтбург в театре «Комедiя»
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Актеров для мюзикла «Голубая камея» отберет Ким Брейтбург в театре «Комедiя» 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
Актеров для нового мюзикла «Голубая камея» отберут в нижегородском театре «Комедiя». Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Как отмечается в сообщении, в связи с началом работы над постановкой кастинги будут проходить 6 и 7 апреля с 12:00 до 16:00.
Отбирать претендентов будет Заслуженный деятель искусств России, музыкальный продюсер, аранжировщик и композитор Ким Брейтбург.
На кастинг приглашаются мужчины и женщины с артистическими способностями, в возрасте от 18 до 45 лет:
— вокалисты (эстрадный и академический вокал);
— студенты театральных и музыкальных учебных заведений;
— профессиональные актеры.
Для участия в кастинге вокалистам необходимо подготовить два разнохарактерных вокальных номера.
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