Актеров для мюзикла «Голубая камея» отберет Ким Брейтбург в театре «Комедiя»

Актеров для нового мюзикла «Голубая камея» отберут в нижегородском театре «Комедiя». Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается в сообщении, в связи с началом работы над постановкой кастинги будут проходить 6 и 7 апреля с 12:00 до 16:00.

Отбирать претендентов будет Заслуженный деятель искусств России, музыкальный продюсер, аранжировщик и композитор Ким Брейтбург.

На кастинг приглашаются мужчины и женщины с артистическими способностями, в возрасте от 18 до 45 лет:

— вокалисты (эстрадный и академический вокал);

— студенты театральных и музыкальных учебных заведений;

— профессиональные актеры.

Для участия в кастинге вокалистам необходимо подготовить два разнохарактерных вокальных номера.