Ещё
В Челябинске сыграют спектакль «История любви» со Светланой Ходченковой
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Челябинске сыграют спектакль «История любви» со Светланой Ходченковой 

Хорошие новости 5 часов назад
Фото: Хорошие новости
23 марта в Челябинске пройдет спектакль «История любви», главные роли в котором сыграют Светлана Ходченкова и Александр Устюгов. За основу взят театральный бестселлер современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса, а постановкой занимался Дайнюс Казлаускас.
История рассказывает о романе программиста Леона и костюмера в театре Аниты, которые запутались в своих чувствах и отношениях.
— Они безумно влюблены, и весь мир отныне воспринимается сквозь призму этой любви. Леон ездит за Анитой по гастролям, стоит в кулисах, слушает ненавистную оперу и ждет вечера. Не желая сводить свою потрясающую влюбленность в банальный парижский романчик, он решается на обман и заявляет Аните, что женат. Та в свою очередь, неприятно удивлена и в ответ придумывает себе якобы существующего жениха… Вместо того, чтобы открыться друг другу, влюбленные еще сильнее запутываются в своей лжи, — сообщают создатели спектакля.
В спектакле также затрагиваются реалии современного общения, когда эмоции заменяются смайликами, а встречи переписками.
На постановку приглашают 23 марта в 19:00 в ДК «Железнодорожников». Билеты можно купить на сайте или в кассах города.
Хорошие новости: последние новости
Маленькие челябинские актеры представят спектакль по песням Цоя 20 гениев Photoshop и Adobe illustrator родом из Челябинской области. Часть I В Челябинске покажут фильм о последнем концерте Егора Летова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение