В Челябинске сыграют спектакль «История любви» со Светланой Ходченковой

23 марта в Челябинске пройдет спектакль «История любви», главные роли в котором сыграют Светлана Ходченкова и Александр Устюгов . За основу взят театральный бестселлер современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса, а постановкой занимался Дайнюс Казлаускас.

История рассказывает о романе программиста Леона и костюмера в театре Аниты, которые запутались в своих чувствах и отношениях.

— Они безумно влюблены, и весь мир отныне воспринимается сквозь призму этой любви. Леон ездит за Анитой по гастролям, стоит в кулисах, слушает ненавистную оперу и ждет вечера. Не желая сводить свою потрясающую влюбленность в банальный парижский романчик, он решается на обман и заявляет Аните, что женат. Та в свою очередь, неприятно удивлена и в ответ придумывает себе якобы существующего жениха… Вместо того, чтобы открыться друг другу, влюбленные еще сильнее запутываются в своей лжи, — сообщают создатели спектакля.

В спектакле также затрагиваются реалии современного общения, когда эмоции заменяются смайликами, а встречи переписками.

На постановку приглашают 23 марта в 19:00 в ДК «Железнодорожников». Билеты можно купить на сайте или в кассах города.