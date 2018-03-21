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Маленькие актеры тбилисского театра марионеток имени Гарри Давтяна
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Маленькие актеры тбилисского театра марионеток имени Гарри Давтяна 

Sputnik Грузия 4 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Съемочная группа Sputnik Грузия побывала в тбилисском театре марионеток имени Гарри Давтяна. Смотрите на видео, как выглядит театр
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