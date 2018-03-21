Воронежцы смогут купить билеты в театры с большими скидками

Воронежцы смогут купить билеты в театры с большими скидками во время акции «Театр.Go», приуроченной к Международному дню театра.

Зрители смогут купить электронные билеты на спектакли со скидкой до 90%. Распродажа начнётся в полночь 26 марта и завершится ровно через двое суток. В акции участвуют Воронежский камерный театр, Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова и театр «Кот».

Полный список событий, на которые будут продаваться билеты со скидками, появится на Яндекс. Афише 25 марта. Зрители смогут выбрать спектакль и места на схеме зала, а затем заплатить удобным способом.

В прошлом году в рамках акции было продано более 57 тысяч билетов в 145 театров из 26 городов России.