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Воронежцы смогут купить билеты в театры с большими скидками
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Воронежцы смогут купить билеты в театры с большими скидками 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Воронежцы смогут купить билеты в театры с большими скидками во время акции «Театр.Go», приуроченной к Международному дню театра.
Зрители смогут купить электронные билеты на спектакли со скидкой до 90%. Распродажа начнётся в полночь 26 марта и завершится ровно через двое суток. В акции участвуют Воронежский камерный театр, Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова и театр «Кот».
Полный список событий, на которые будут продаваться билеты со скидками, появится на Яндекс. Афише 25 марта. Зрители смогут выбрать спектакль и места на схеме зала, а затем заплатить удобным способом.
В прошлом году в рамках акции было продано более 57 тысяч билетов в 145 театров из 26 городов России.
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