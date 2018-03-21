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В БДТ 24 марта состоится премьера спектакля Кончаловского «Эдип в Колоне»
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В БДТ 24 марта состоится премьера спектакля Кончаловского «Эдип в Колоне» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Премьерные показы спектакля «Эдип в Колоне» в постановке известного режиссера Андрея Кончаловского состоятся в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге 24 и 25 марта, сообщили в пресс-службе театра.
Постановка «Эдип в Колоне» Кончаловского — это сокращенная версия одноименной трагедии Софокла. Действие сосредоточено на борьбе Креонта, Тесея и Полиника за влияние на главное лицо — Эдипа (Николай Горшков) и его дочь Антигону (Юлия Высоцкая). В своей авторской версии режиссер удалил часть персонажей, а некоторые роли соединились в одном герое.
Царь Эдип, ослепший и изгнанный из Фив за убийство своего отца и брак со своей матерью, скитается по Греции вместе с дочерью Антигоной, не находя пристанища. Все начинается с момента, когда Эдип с Антигоной приходят в Колон, деревню под Афинами. Достигнув священной рощи, они останавливаются, потому что Эдип знает, что это — место его смерти.
В 2014 году Кончаловский поставил спектакль «Эдип в Колоне» в театре Олимпико с итальянскими артистами. Исключением была только исполнительница роли Антигоны — Юлия Высоцкая.
"Софокл, Эсхил, Шекспир, Чехов, Стриндберг создавали произведения, которые можно назвать вечными и в которых можно найти что-то общее. Это общее — попытка гения понять тайну человека и мира. Попытка понять — не значит осознать. Именно поэтому эти творения сами по себе являются загадкой. И каждый раз режиссер стремится понять ту же самую тайну вселенной и человека", — считает Кончаловский.
По словам режиссера, «ставить Софокла или Чехова одинаково сложно, потому что чувствуешь себя карабкающимся по поверхности стеклянной пирамиды».
"Каждый век имеет свои выдающиеся прочтения этих великих произведений", — подчеркнул режиссер.
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