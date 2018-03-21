В Саратовской области пройдет детский театральный фестиваль 

В мероприятии примут участие театральные коллективы из Москвы, Казани, Переславль -Залесского и городов Саратовской области. Гостей фестиваля ждут не только спектакли, но и мастер-классы от известных актеров и режиссеров. «Оценивать актерское мастерство будет профессиональное жюри, сотрудники институтов Москвы, Тамбова и Саратова, а также московские актеры детских театров. Жюри возглавила режиссёр-постановщик спектаклей театра „Апрель“ Татьяна Гальперина», — цитирует Комсомольская правда организаторов фестиваля. I Всероссийский детский театральный фестиваль «Город N» пройдет в киноконцертном досуговом центре «Современник».