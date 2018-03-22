Гала-концерт в Капотне завершит два музыкальных конкурса

Завершающий сразу два открытых музыкальных конкурса — инструменталистов «Волшебная флейта» и вокального-хорового искусства «Музыкальный калейдоскоп» — гала-концерт состоится сегодня в театральном зале дворца культуры «Капотня».

— В объединенном гала-концерте лучшие инструменталисты и вокалисты, вокальные и инструментальные коллективы представят зрителям свои номера, а завершится концерт награждением лауреатов конкурсов дипломами и памятными призами, — сообщили в ДК «Капотня».

В отборочных турах конкурсов приняли участие более 2 000 человек из Москвы и Подмосковья: солисты, детские и юношеские творческие коллективы, коллективы школ искусств, музыкальных школ и частные лица, имеющие в репертуаре произведения русских, зарубежных и современных авторов.

Гала-концерт пройдет по адресу: Капотня, дом 20а. Начало — в 17.00. Вход свободный для всех, кому уже исполнилось пять лет.