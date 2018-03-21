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Москва онлайн покажет, как Илзе Лиепа и Петр Налич читают рассказы о животных
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Москва онлайн покажет, как Илзе Лиепа и Петр Налич читают рассказы о животных 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва24
25 марта в «Манеже» в рамках Московского культурного форума Московский зоопарк представляет традиционные зоочтения с участием звезд театра, кино и телевидения. Гости услышат произведения о животных в исполнении известных людей, в числе которых народная артистка РФ Илзе Лиепа, актриса МХТ имени Чехова Ксения Лаврова-Глинка, народный артист РФ Иосиф Райхельгауз, певец Петр Налич, телеведущая Елена Ханга, актер театра и кино Павел Майков. Ведущая мероприятия — Илзе Лиепа.
Смотрите 25 марта в 13:30 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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