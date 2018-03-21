Солист Большого театра споет ради костромского храма

Обладатель удивительного баритона Владимир Мальченко споет для красноселов, узнал KOSTROMA.TODAY. Солист Большого театра приедет в село Подольское.

Там в августе состоится благотворительный концерт, средства от которого будут направлены на восстановление храма Успения пресвятой Богородицы.

По информации Krasnoenews, это не первый подобный концерт. Владимир Мальченко уже приезжал с выступлением в Красносельский район. Тогда на восстановление церкви Богоявления за один день было пожертвовано 10 миллионов рублей.

Костромичи, которые хотят помочь в восстановлении святыни, могут перечислять деньги по реквизитам:

Местная православная религиозная организация Николаевский приход с. Сунгурово Красносельского района Костромской епархии Русской Православной Церкви

ИНН 4415003905/КПП 441501001

Расчетный счет №40703810700000000157

БИК 043469720

Назначение платежа:

Пожертвование на восстановление храма села Подольского

Сумма без НДС.

Храм Успения Пресвятой Богородицы был построен в 1817 году. В советское время в нем располагалось ювелирное производство. После пожара в 2012 году здание выставили на торги. В 2015 году благодаря попечителям его передали местному приходу.