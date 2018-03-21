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Солист Большого театра споет ради костромского храма
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Солист Большого театра споет ради костромского храма 

Kostroma.Today 4 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Обладатель удивительного баритона Владимир Мальченко споет для красноселов, узнал KOSTROMA.TODAY. Солист Большого театра приедет в село Подольское.
Там в августе состоится благотворительный концерт, средства от которого будут направлены на восстановление храма Успения пресвятой Богородицы.
По информации Krasnoenews, это не первый подобный концерт. Владимир Мальченко уже приезжал с выступлением в Красносельский район. Тогда на восстановление церкви Богоявления за один день было пожертвовано 10 миллионов рублей.
Костромичи, которые хотят помочь в восстановлении святыни, могут перечислять деньги по реквизитам:
Местная православная религиозная организация Николаевский приход с. Сунгурово Красносельского района Костромской епархии Русской Православной Церкви
ИНН 4415003905/КПП 441501001
Расчетный счет №40703810700000000157
Банк получателя: ООО «КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК» Г. КОСТРОМА
БИК 043469720
Назначение платежа:
Пожертвование на восстановление храма села Подольского
Сумма без НДС.
Храм Успения Пресвятой Богородицы был построен в 1817 году. В советское время в нем располагалось ювелирное производство. После пожара в 2012 году здание выставили на торги. В 2015 году благодаря попечителям его передали местному приходу.
Владимир Мальченко — солист Большого театра, профессор академии музыки имени Гнесиных. В Большом театре он исполнил партии Евгения Онегина, Андрея Болконского, Фигаро и многие другие.
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