Спрятавшаяся от людей Нетребко: Могу быть «противненькой»

Оперная дива Анна Нетребко рассказала о том, как восстанавливается после спектаклей. По признанию артистки, в эти дни она предпочитает ни с кем не общаться.

Анна Нетребко является всемирно известной оперной певицей. Артистка с успехом выступает на сценах Милана, Вены, Зальцбурга, Парижа, Москвы. Сама певица не скрывает, что за каждым ее спектаклем стоит титанический труд.

"В день спектакля нужно поменьше болтать и копить эмоции. Мозги должны быть сконцентрированы только на выступлении, и если они в течение дня находились в растрепанных чувствах, на спектакле не собраться — и это нехорошо", — отметила Нетребко.

После выступления артистка предпочитает ничего не делать. «Просто лежу и считаю мух на потолке. Поверьте, усталость сумасшедшая. В эти дни я стараюсь ни с кем не общаться. Иначе могу быть „противненькой“. Чтобы побыстрее выйти из депрессии, я часто занимаюсь шопингом. Если у меня много денег, то хожу в дорогие магазины, мало — в дешевые», — цитируют прославленную артистку «Новости Узбекистана».

О том, что она будто бы зарабатывает бешеные деньги, Анна сказала: «Неправда! Это один из очередных мифов. Кстати, с приходом Юсифа в нашу с Тишкой жизнь, в семье, наконец-то, появились деньги. Моя голова совершенно не устроена для решения финансовых вопросов. А Юсиф в этом плане молодец».