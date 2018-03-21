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Спрятавшаяся от людей Нетребко: Могу быть «противненькой»
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Спрятавшаяся от людей Нетребко: Могу быть «противненькой» 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Оперная дива Анна Нетребко рассказала о том, как восстанавливается после спектаклей. По признанию артистки, в эти дни она предпочитает ни с кем не общаться.
Анна Нетребко является всемирно известной оперной певицей. Артистка с успехом выступает на сценах Милана, Вены, Зальцбурга, Парижа, Москвы. Сама певица не скрывает, что за каждым ее спектаклем стоит титанический труд.
"В день спектакля нужно поменьше болтать и копить эмоции. Мозги должны быть сконцентрированы только на выступлении, и если они в течение дня находились в растрепанных чувствах, на спектакле не собраться — и это нехорошо", — отметила Нетребко.
После выступления артистка предпочитает ничего не делать. «Просто лежу и считаю мух на потолке. Поверьте, усталость сумасшедшая. В эти дни я стараюсь ни с кем не общаться. Иначе могу быть „противненькой“. Чтобы побыстрее выйти из депрессии, я часто занимаюсь шопингом. Если у меня много денег, то хожу в дорогие магазины, мало — в дешевые», — цитируют прославленную артистку «Новости Узбекистана».
О том, что она будто бы зарабатывает бешеные деньги, Анна сказала: «Неправда! Это один из очередных мифов. Кстати, с приходом Юсифа в нашу с Тишкой жизнь, в семье, наконец-то, появились деньги. Моя голова совершенно не устроена для решения финансовых вопросов. А Юсиф в этом плане молодец».
Ранее СМИ муссировали скандал, поднявшийся вокруг стоимости билетов на концерт оперной дивы Анны Нетребко. Свое выступление артистка организовала, чтобы почтить память Дмитрия Хворостовского. Однако цены на билеты, которые доходили до 150 тысяч рублей, вызвали возмущение у фанатов оперы. А блогер Лена Миро и вовсе заявила, что всемирно известная артистка обогатилась на покойном Дмитрии Хворостовском.
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