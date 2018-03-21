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Обновленная «Юность»: где посмотреть авторское кино
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Обновленная «Юность»: где посмотреть авторское кино 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 4 часа назад
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
На северо-западе Москвы после ремонта открывается один из кинотеатров сети «Москино» — «Юность». 21 марта здесь покажут документальный фильм «Земля: один потрясающий день». В 18:00 и 20:00 зрители увидят кадры, снятые в самых экзотических уголках Земли. Об уникальных местах расскажут Роберт Редфорд и Джеки Чан.
После ремонта на фасаде кинотеатра появилась удобная навигация, вывеска в фирменном стиле «Москино» и лайтбоксы для афиш. В уютном кинозале на 120 зрителей увеличилось расстояние между рядами, а в фойе — количество столиков и стульев. Кроме того, стены вестибюля стали белоснежными, а широкие подоконники превратились в удобные лавочки, на которых приятно провести время в ожидании сеанса. Также в фойе разместились полки для буккросинга и корнер для продажи постеров и афиш.
В кинотеатре работает кафетерий, столики для которого изготовлены российскими дизайнерами.
«Юность» станет постоянной площадкой для специальных проектов и ретроспектив «Москино». В репертуар кинотеатра войдут зарубежные фестивальные картины на оригинальных языках с субтитрами, а также российское авторское кино. Маленькие же посетители и их родители смогут посмотреть детскую анимацию в дубляже.
С 22 марта «Юность» будет работать ежедневно с 09:00 до 22:30. 25 марта зрителей ждет показ сборника музыкальных мультфильмов «Добро пожаловать, это я!» японского аниматора Манабу Химеды и беседа с автором. А в рамках проекта «Театр в кино» продемонстрируют спектакль «Гамлет» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.
До 4 апреля в кинотеатре действуют специальные тарифы. Билеты на дневные сеансы (до 17:00) можно будет приобрести за 150 рублей, на вечерние (с 17:00 до 22:30) — за 250 рублей.
После окончания акции кинотеатр «Юность», как и другие кинотеатры сети «Москино», станет придерживаться демократических цен — от 90 до 300 рублей.
Информационный портал Департамента культуры города Москвы: последние новости
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